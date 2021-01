Villas-Boas: “Lirola ha giocato poco con la Fiorentina, ma io potrei metterlo in campo contro il PSG”

Pol Lirola è arrivato all’Olympique Marsiglia e potrebbe già fare il suo debutto in campo. Del terzino destro che la Fiorentina ha prestato ai francesi, ha parlato il tecnico dell’OM André Villas-Boas: “Prima di tutto devo vederlo in azione. Quando compri qualcosa, prima devi scartare il pacco e poi vedere se tutto funziona. Lo osserverò in allenamento e poi deciderò. Spero che possa far bene, con la Fiorentina ha giocato poco ma potrebbe già scendere in campo col PSG, è una possibilità”.

Per la cronaca l’OM affronterà domani a Parigi il PSG nella gara di andata della Supercoppa di Francia.