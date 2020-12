Vince il Genoa, beffato il Torino. Il Bologna ferma Gasperini e supera la Fiorentina. Il Milan torna in vetta all’ultimo minuto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finite da pochi istanti tutte le partite valevoli per la 14esima giornata di Serie A

Al Dall’Ara di Bologna l’Atalanta parte subito forte con una doppietta micidiale dell’ex Fiorentina Muriel, che al 22esimo realizza il rigore concesso e solo un minuto dopo raddoppia su azione. Nel secondo tempo Tomiyasu segna l’1-2 e dopo 8 minuti ci pensa Paz a fare il 2-2 finale. Ribaltone di partita!

Il Sassuolo ci mette poco più di due minuti per andare in vantaggio con Traorè (che ha punito anche la Fiorentina) nella partita contro la Sampdoria. Nel secondo tempo i blucerchiati pareggiano con Quagliarella, ma non passa un minuto e il Sassuolo si porta di nuovo in vantaggio con Caputo. Due minuti dopo ci pensa Beradrdi a portare il risultato sul 3-1 per i neroverdi. Il 2-3 lo segna Keita Balde, che nel finale viene anche espulso.

Nel big match tra Milan e Lazio i rossoneri si portano due volte in vantaggio grazie ai gol di Rebic e Calhanoglu (su rigore). Sempre nel primo tempo Di Bello concede un rigore alla Lazio che Donnarumma para a Immobile, sulla respinta c’è Luis Alberto che insacca di testa. Nel secondo tempo Immobile si riscatta e pareggia i conti. Allo scadere ci pensa Theo Hernandez a portare la vittoria in casa rossonera, siglando il 3-2 finale.

Al San Paolo di Napoli, tra azzurri e Torino, a sorpresa i granata si portano in vantaggio con Izzo. Allo scadere Insigne pareggia i conti per l’1-1 finale.

A Udine, tra Udinese e Benevento . I giallorossi si portano in vantaggio con una bella conclusione rasoterra di Caprari. Nella ripresa la squadra campana raddoppia con Letizia. Finisce 0-2.

A Roma, tra giallorossi e Cagliari finisce Ad aprire la sfida ci pensa l’ex Fiorentina Veretout. Pareggia i conti temporaneamente Joao Pedro, poi Dzeko riporta avanti i giallorossi. Il 3-1 lo segna Mancini. Allo scadere ancora Joao Pedro su rigore, finisce 3-2.

Tra Spezia e Genoa invece finisce . Nel primo tempo a Nzola risponde Mattia Destro. Nella seconda frazione Criscito su rigore riporta in vantaggio i grifoni. Finisce 1-2.

La nuova classifica: Milan 34, Inter 33, Roma 27, Sassuolo 26, Napoli 25, Juventus 24, Atalanta 22, Lazio 21, Hellas Verona 20, Benevento 18, Sampdoria 17, Udinese, Bologna 15, Fiorentina, Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11, Genoa 10, Crotone 9, Torino 8.