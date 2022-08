Vincono tutte le altre big: la Fiorentina non sarà in prima fascia al sorteggio dei gironi. Ecco le squadre da evitare

La Fiorentina festeggia l’accesso ai gironi di Conference League. La squadra di Italiano si è meritata la qualificazione, ma il coefficiente europeo del club era troppo basso per sperare di piazzarsi in ogni modo tra le teste di serie. Infatti, a causa del passaggio del turno di squadre come Basilea, Slavia Praga, Cluj e Basaksehir la Viola verrà estratta, nel sorteggio di domani, dalla seconda fascia.

La squadra gigliata dovrà quindi sperare di evitare il Villareal di Emery, il West Ham, i belgi del Gent o l’ex squadra di Cabral. Ricordiamo che agli ottavi di finale si qualifica soltanto la prima classificata, mentre la seconda deve disputare dei playoff (o sedicesimi) contro una terza piazzata proveniente dall’Europa League.