Viola in prestito: Dalle Mura, a Cremona non va. Ranieri prova a tenersi a galla, c’è da lavorare per Ferrarini. E Rasmussen?

Arrivati quasi al giro di boa per ogni campionato è tempo di dare un’occhiata generale a quello che stanno facendo tutti i giocatori di proprietà viola al momento in prestito in altre squadre.

Non c’è alcuna notizia di Christian Dalle Mura, attualmente in prestito alla Cremonese. Il difensore mancino classe 2002 non ha ottenuto neppure un minuto con i grigiorossi di Pecchia. Il giovane viareggino è sceso in campo solo con l’Italia Under 20. Un infortunio lo ha rallentato, ma non è sufficiente per giustificare un’avventura finora totalmente fallimentare. Nella prossima finestra di mercato Dalle Mura salvo sorprese lascerà Cremona.

Decisamente più considerato a Perugia il terzino destro Gabriele Ferrarini. Cursore di buona gamba e discreta qualità, il difensore ligure ha giocato ben 17 partite al Perugia, delle quali 6 da titolare. Impiegato da esterno destro nel 3-5-2, ha fornito un assist a De Luca nella vittoria col Vicenza al Curi. Dopo l’esperienza dello scorso anno a Venezia, Ferrarini non sembra ancora pronto al salto in Serie A. Il ragazzo ha però certamente delle doti ed è tenuto in considerazione anche dal tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato.

Certamente tra i pochissimi da salvare Luca Ranieri, attualmente alla disastrosa Salernitana. Il classe ’99 mancino ha realizzato una rete contro l’Empoli ed è andato vicinissimo a pareggiare i conti contro la Juventus, colpendo un palo interno clamoroso. Da centrale nella linea a tre o da quarto in difesa, talvolta da quinto, Ranieri è un elemento di buon piede e combattività, unite a discrete doti atletiche. Un po’ penalizzato dalla struttura fisica filiforme, il ragazzo spezzino si candida comunque ad un ruolo da comprimario nella rosa viola del futuro.

E Rasmussen?

Colonna del suo Vitesse Jacob Rasmussen, centrale mancino arrivato dall’Empoli nella precedente gestione, al momento completamente fuori dal progetto della Fiorentina. Il danese non ha mai esordito in maglia viola, spostandosi prima all’Aue in Germania quindi in Olanda. Il centrale scandinavo è impegnato anche in Conference League, competizione in cui ha segnato una rete ed un’autorete nella stessa gara al Tottenham di Antonio Conte. Rasmussen ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024.

Buoni segnali dal romeno Dutu, ex capitano della Primavera gigliata ed ora al Montevarchi, lodato anche da mister Malotti. In Serie C, nel girone B, il centrale 2002 è uno dei punti fermi del Montevarchi. Destinato a salutare la Fiorentina nell’estate del 2022 il portiere Ghidotti, estremo difensore del Gubbio in C, reduce dall’esperienza biennale alla Pergolettese.