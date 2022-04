Viola in prestito: Dalle Mura finalmente protagonista, Spalluto e Pierozzi sugli scudi. E Lovisa…

La nuova sfida con la Cremonese si è rivelata un buco nell’acqua, ora però Christian Dalle Mura finalmente ha trovato l’agognata continuità. Il 2002 di Pietrasanta col Pordenone di mister Tedino si è subito preso uno spazio importante, assicurando un buon rendimento. 13 presenze, tutte da titolare, il difensore mancino si sta mettendo alla prova in Serie B e il prossimo anno certamente farà ancora esperienza coi professionisti. Nella rosa dei ‘Ramarri’ c’è un altro ragazzo di proprietà viola. Si tratta della mezzala Alessandro Lovisa, arrivata nel mercato di riparazione dalla Lucchese. Centrocampista di fisicità e discreta qualità, il 2001 Lovisa ha palesato un’evidente crescita nella stagione in corso. Il suo contratto con la Fiorentina è fino al 2024.

In cadetteria giocano anche Gabriele Ferrarini e Gabriele Gori. Il primo trova spesso spazio nel Perugia, ed ha raggiunto quota 27 presenze, delle quali 12 da titolare. Difficile però che possa entrare a far parte della rosa viola nella prossima annata. Travagliata la stagione di Gori: l’inizio incoraggiante col Cosenza è un lontano ricordo. Dopo le 5 reti in 10 gare, con i Lupi la magia è finita, anche a causa della sfortuna. Dopo la 18esima gara il centravanti fiorentino ha accusato una miocardite dopo aver contratto il Covid e nel 2022 deve ancora scendere in campo.

Estremamente positiva la stagione alla Pro Patria di Niccolò Pierozzi. Il 2001 di Rifredi ha rinnovato fino al 2024 con la Fiorentina e sta rispondendo sul campo con ottime prestazioni. 34 presenze, 8 gol e 4 assist per lui in Serie C. Pierozzi è un jolly vero e proprio, potendo giocare un po’ ovunque sulla fascia, su entrambe le corsie. Il sogno del ragazzo è esordire in maglia viola e proseguendo su questa squadra l’obiettivo potrebbe avvicinarsi.

Ha raggiunto quota 10 reti l’attaccante Samuele Spalluto col Gubbio, andando oltre le aspettative. Dopo la bella annata con la Fiorentina Primavera, Spalluto si è inserito molto bene nel mondo professionistico. Da segnalare anche l’eccellente stagione di Simone Ghidotti tra i pali della porta umbra. Il portiere classe 2000 si è reso protagonista di un miglioramento sensibile. Buone sensazioni anche da un altro elemento viola in Serie C. Si tratta del romeno Dutu, difensore centrale in forza al Montevarchi. L’ex capitano della Primavera viola si sta rivelando uno dei marcatori più solidi del campionato.