Viola in prestito: Zurkowski, comunque vada sarà un successo. Kouame ai saluti. Vi ricordate di Montiel?

Il sodalizio con l’Empoli ha funzionato, e Szymon Zurkowski è un calciatore totalmente diverso rispetto a quello che ha lasciato per la prima volta Firenze. Il polacco classe ’97 è cresciuto in modo progressivo ed evidente durante le due annate in maglia azzurra. Il ragazzo di Tychy ha guadagnato la convocazione con la Polonia ed in stagione vanta 32 presenze, 5 reti e 2 assist. La Fiorentina si è tenuta l’ultima parola su di lui, inserendo il contro riscatto nell’accordo con la società del presidente Corsi. E’ possibile che Zurkowski venga valutato in ritiro per poi far parte della rosa viola, ma questa non è l’unica soluzione al vaglio. Il calciatore piace molto all’Empoli e potrebbe anche rappresentare una pedina di scambio per elementi osservati con attenzione dalla Fiorentina. Su tutti il portiere Vicario, i difensori Viti e Parisi ed il centrocampista Asllani.

Diametralmente opposte le prospettive dell’ivoriano Christian Kouame. Il ragazzo cresciuto nella Sestese è pressoché ai saluti. L’esperienza all’Anderlecht gli ha ridato fiducia, entusiasmo e soprattutto ha permesso al suo cartellino di riacquisire un certo appeal. Sono 13 le reti complessive della punta africana, con 6 assist totali. Di recente anche il ds dei bianco-malva ha confermato la volontà della dirigenza viola di far partire a titolo definitivo l’ex Genoa. Da capire se il calciatore tornerà in Italia o inizierà una nuova sfida all’estero.

Non decolla proprio la carriera di Cristobal Montiel. Le prospettive del mancino maiorchino sembravano decisamente diverse e ben più allettanti, ma la continuità e le prestazioni al momento sono un miraggio. Dopo il flop col Siena, Montiel si è mosso ancora in Serie C, stavolta in Spagna. Nell’Atletico Baleares però non è cambiato niente, anzi. Appena 10 presenze, una sola da titolare: nulla di significativo da segnalare. Lo spagnolo andrà a scadenza nel giugno del 2023 ed al momento il rinnovo non sembra un’opzione.

Sono due invece ancora gli anni di contratto con la Fiorentina del danese Rasmussen. 7 milioni di euro per il suo acquisto, un destino legato a quello di Traorè, mai trasferitosi invece dall’Empoli in viola. Il difensore scandinavo non ha mai debuttato in maglia gigliata in prima squadra ed è da escludere che questo possa accadere. Seconda stagione in prestito al Vitesse per il classe ’97, che in Olanda ha trovato continuità. A fine anno c’è da capire se i giallo-neri lo riscatteranno o se il calciatore si muoverà ancora a titolo temporaneo. Di prospettive con la Fiorentina però, nemmeno l’ombra.

Non brillante Luca Ranieri con la Salernitana, ma la sciagurata stagione dei campani lo ha certamente penalizzato. Difensore versatile, mancino, il classe ’99 dovrà sgomitare per una chance nella rosa viola. Difficile al momento immaginare un suo rientro in pianta stabile con la Fiorentina, ma il ligure sarà sicuramente presente in ritiro per provare a cogliere la propria occasione e far cambiare idea ad Italiano.