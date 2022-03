Viola Park con vista dicembre 2022: tutti i servizi e le strutture previste ad uso della comunità fiorentina

La visita delle istituzioni al Viola Park di ieri mattina ha rilasciato molti spunti per stilare le tappe per far sorgere il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Sull’edizione odierna del Corriere Fiorentino di oggi vengono elencati i numerosi servizi che comprenderà, tra cui spazi commerciali per i ristoranti, un padiglione eventi e un teatro, come messo in evidenza anche ieri dal dg viola Joe Barone.

Tutto questo servirà alla Fiorentina per alzare il fatturato viola e l’inaugurazione della struttura è confermata per fine anno. Da Bagno a Ripoli sono apparsi tutti contenti, sia dal lato viola che da quello istituzionale della Città Metropolitana. Per il 2023, e forse anche prima, sono previsti anche i lavori della tramvia. Questa partirà dal parcheggio del Viola Park e porterà direttamente a Firenze. Un vero e autentico parco che sarà aperto per tutta la comunità fiorentina,