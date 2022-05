Viola Park, ecco perché Commisso scelse Bagno a Ripoli. FOTO

Guardate questa foto: dai gradoni più alti delle tribune del mini stadio del Viola Park, in costruzione nella piana di Ripoli, si vedono distintamente la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto. Quale altro luogo in grado di ospitare il grande centro sportivo della Fiorentina, avrebbe offerto un panorama di tale bellezza? Ecco, forse è stato proprio questo elemento che ha convinto il presidente viola Rocco Commisso a puntare su Bagno a Ripoli per il suo maxi investimento.

I lavori del Viola Park procedono spediti, anche se, probabilmente, il centro sportivo non sarà completato entro il prossimo Natale come desiderava Commisso. Tuttavia, questo non impedirà che possa essere almeno parzialmente operativo, in attesa degli ultimi ritocchi.

La foto (realizzata nel pomeriggio di venerdì 13 maggio) mostra l’attuale stato di avanzamento del cantiere.