Viola Park: Il pronunciamento del TAR slitta ancora. Casini: “Potrebbe arrivare anche chiusura definitiva della questione e allora la decisione…”

Slitta il pronunciamento del Tar sulla richiesta di sospendere in lavori del Viola Park, contenuta nel ricorso di Italia Nostra contro la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che ha autorizzato l’intervento della Fiorentina nel Pian di Ripoli.

“L’ordinanza sulla richiesta di sospensiva non sarà nota prima di domani – dice il sindaco Francesco Casini – Fermo restando che il Tar potrebbe anche decidere di pronunciarsi direttamente sul merito del ricorso chiudendo così la questione in via definitiva e rinviando, in questo caso, la decisione di qualche giorno”.