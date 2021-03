Viola Park: Italia Nostra d’accordo per lo spostamento del ricorso al Tar. Rombai: “Il nostro consiglio direttivo ha già deliberato l’accettazione”

Ci sono novità che riguardano il nuovo centro sportivo della Fiorentina, denominato Viola Park, che sorgerà a Bagno a Ripoli.

L’associazione Italia Nostra ha accettato lo spostamento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, davanti ai giudici del Tar Toscana, come richiesto dal Comune di Bagno a Ripoli. La conferma arriva dal presidente della sezione fiorentina, Leonardo Rombai: “Il nostro consiglio direttivo ha già deliberato l’accettazione, l’avvocato sta preparando l’atto formale da inviare al Comune di Bagno a Ripoli”.

All’ente ancora la comunicazione non è arrivata, ma dovrebbe essere questione di giorni. Da quel momento il destino del nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà in mano ai giudici del Tar e inizierà l’iter della giustizia amministrativa chiamata a pronunciarsi prima sulla richiesta di sospensiva e poi sul merito della legittimità della variante urbanistica che ha dato il via al progetto.