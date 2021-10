Virgili: “Neanche Sarri sa spiegarsi i blackout della Lazio, deve cominciare a pretendere qualcosa. Se la Fiorentina avesse due-tre punti in più, nessuno potrebbe dire niente”

Aurelio Virgili, figlio dell’ex Fiorentina Giuseppe e tifosissimo viola, conosce Maurizio Sarri da ventidue anni e ha parlato del tecnico della Lazio – prossimo avversario della Viola – a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Ci sentiamo spesso, ma sempre prima delle partite e mai dopo. La Lazio fa delle belle prestazioni, però incorre in questi blackout che anche lo stesso Maurizio non riesce a spiegarsi. Penso che sia un discorso mentale, anche se va detto che la squadra ha pochi ricambi e un’età media abbastanza alta. Se si guarda la formazione della Lazio, considerato che Muriqi è fischiato appena entra in campo, mi chiedo chi può giocare quando Immobile sarà infortunato. Sarri deve cominciare a pretendere qualcosa e non ad accettare tutto quello che la società gli propone”.

Virgili si sofferma poi sulla Fiorentina: “In modo sorprendente, i punti potevano essere di più. Non ci sono state partite vinte con fortuna, ma ci sono gare in cui la squadra è uscita dal campo con qualche rimpianto. Se la Fiorentina avesse due-tre punti in più, nessuno potrebbe dire niente. È molto bello vedere la Viola lì”.