Visite mediche con il Galatasaray fissate, volo per Istanbul prenotato. Ma Torreira… non si imbarca!

Torreira e un futuro ancora da scrivere. Tutto fatto con il Galatasaray? Forse. Come riporta il giornalista Ryan Taylor infatti, nella tarda mattinata di ieri l’Arsenal si aspettava che il giocatore volasse a Istanbul per le visite mediche con il club turco dopo aver concordato un accordo da circa 9 milioni di euro.

L’aereo è stato addirittura prenotato, ma il giocatore non si è imbarcato, prendendo tempo per la decisione finale sul suo futuro. Entrambi i club sono in attesa di una risposta dal giocatore.

As of late Tuesday morning, Arsenal were expecting Lucas Torreira to fly to Istanbul for Galatasaray medical after agreeing £7.5m deal. Plane was even booked but player stalled & wanted time to make final decision on move. Both clubs want an answer, as everything in place. #AFC https://t.co/Hnu2BSHPOm

— Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) August 3, 2022