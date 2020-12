Visite mediche di Piatek…con il Genoa

La telenovela Piatek è giunta praticamente al termine. Dopo mesi in cui il suo nome è stato accostato alla Fiorentina, l’attaccante polacco sta per iniziare la sua seconda vita al Genoa. Su Tuttosport viene riportata la notizia che domani, il calciatore di proprietà dell’Hertha Berlino, sosterrà le visite mediche con il club rossoblu.

Piatek dunque è pronto a ritornare laddove è esploso e si è messo in mostra. Andato via dalla Liguria però non ha saputo ripetersi agli stessi livelli con il Milan prima e proprio con l’Hertha poi.