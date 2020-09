Vitale a FN: “Se Chiesa non vuole rinnovare deve essere mandato in tribuna per tutto l’anno. Altri acquisti? Prima bisogna fare cassa con gli esuberi”

Sempre nel corso della sua intervista per Fiorentinanews.com, l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale ha parlato anche di Federico Chiesa e non solo:

E’ evidente che la Fiorentina ad oggi non possa fare a meno delle sue colonne portanti: rinunciare a Chiesa e Milenkovic, oggi, significherebbe fare un bel passo indietro. Secondo lei, alla fine, Commisso riuscirà a trattenerli entrambi?

“Secondo me si, magari con un ingaggio più alto. Ma è anche vero che per tenerli devi trovare il modo di convincerli a rinnovare il contratto, scongiurando il rischio di mandarli a scadenza. La Fiorentina deve usare il pugno di ferro, se Chiesa non vuole rinnovare allora sta un anno in tribuna. E non penso ne abbia voglia visto che ci sono gli Europei”.

Più volte la dirigenza viola ha sottolineato che la squadra è già completa e competitiva. Se il mercato finisse oggi, sarebbe soddisfatto di come si è comportata la Fiorentina?

“Se finisse oggi il mercato, secondo me la Fiorentina dovrebbe essere promossa a pieni voti. Non escludo comunque l’arrivo di altri giocatori. In merito al fatidico grande colpo che tutti si aspettano, penso che prima ci sia bisogno di piazzare i tanti esuberi. Anche con i soldi che deriveranno da essi, si potrà provare a portare a Firenze un grande giocatore”.