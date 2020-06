Vitale: “Amrabat ha tutto per far bene a Firenze ma il grande colpo viola è un altro. Chiesa? A questi chiari di luna nessuno offrirà quanto chiede Commisso”

Il Direttore Sportivo Pino Vitale, intervistato dal Brivido Sportivo ha parlato così del mercato viola: “Amrabat è un ottimo calciatore ha qualità e quantità. Credo abbia tutto per far bene in una piazza come Firenze. Kouame è un grande colpo, vedrete. Possono dare una grande mano alla Fiorentina. Chiesa? Non so come andrà a finire, ma so cosa farei io. Se nella mente della proprietà c’è l’idea di costruire una grande Fiorentina, Chiesa deve restare. Anche perchè con questi chiari di luna ho seri dubbi che qualcuno venga a bussare alla porta di Commisso offrendo quanto chiede. Se il calciatore non è convinto, deve essere trovato il modo per convincerlo”.

0 0 vote Article Rating