Vitale: “Chiesa non può rimanere con il culo storto come successo quest’anno. Commisso ha parlato chiaro, se portano i soldi va via”

Il dirigente sportivo Pino Vitale, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così dell’eventuale permanenza a Firenze di Federico Chiesa: “Commisso ha parlato chiaro, se portano i soldi va via. Solo nell’ultima parte di campionato ha fatto vedere che giocatore è. Non può rimanere con il culo storto, come si dice a Firenze, come successo invece all’inizio di quest’anno. Lui è forte e può fare ancora più gol, ma deve essere disponibile e non con il musino. Può giocare dappertutto e in ogni ruolo dell’attacco, dalla Juventus fino all’Inter. Come giocatore non si discute”.

