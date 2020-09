Vitale: “Chiesa vale i soldi chiesti da Commisso. Investirei su Mandzukic…”

Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto a Lady Radio parlando delle urgenze della Fiorentina: “Se la Fiorentina prendesse Piatek sarebbe importante. Se prendesse Torreira è forte. Con questi avrebbe un gran centrocampo. Serve un centrocampista importante. Poi bisogna vedere che fine fa Chiesa, vale tutta la valutazione di Commisso”.

E ancora sui tempi: “Tutti aspettano inizio campionato, se rimane Chiesa alza molto l’asticella. Paquetà del Milan non mi piace per Chiesa. Federico è di prospettiva, giocherà l’Europeo. Commisso deve migliorare, con questo non migliorerebbe. Per Piatek servono i soldi.”.

Sull’attacco: “Investirei su Mandzukic non su Higuain. È uno come Ribery, fa spogliatoio. Se prendono un centravanti forte, tanto vale tenere Cutrone e alla lunga Vlahovic verrà fuori”.