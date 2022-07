Vitale: “Finora la Fiorentina ha fatto il miglior mercato tra le prime sette. Gollini? Mi piace, ma serve una gerarchia chiara”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “I viola si stanno muovendo bene, centrando gli obbiettivi che si erano prefissati. Penso che faranno ancora qualcosa, ma prima occorre sfoltire la rosa perché Italiano non può lavorare con trenta giocatori. Aggiungo che Cabral e Ikonè dovranno dare qualcosa in più, comunque la Fiorentina è la squadra che si è mossa meglio finora tra le prime sette”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “La formula è sicuramente vantaggiosa e la Fiorentina se la può permettere. E’ un giocatore che ha fatto molti gol, e di solito chi è abituato a segnare continua a farlo. Zurkowski? Nella rosa viola ci può stare, è giusto che Italiano lo valuti in ritiro. La Fiorentina però ci deve credere, come in tutti i suoi giovani, altrimenti è meglio mandarli a giocare altrove”.

E infine: “Dodò sarebbe un acquisto importante, mentre riguardo ai portieri credo che Italiano avrà tutto il tempo per scegliere il titolare. Gollini non mi dispiace affatto, all’Atalanta ha fatto bene. Ritengo comunque che ci sia bisogno di stabilire una gerarchia fin da subito, quello del portiere è un ruolo delicato e non si possono creare alternanze”.