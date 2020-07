Vitale: “Iachini? La salvezza è il minimo indispensabile per la Fiorentina. Se dovessi scegliere un allenatore, prenderei Spalletti”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell‘Empoli, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Giudizio alla salvezza? Credo che fosse il minimo indispensabile per la Fiorentina, perché la rosa è piena di giocatori importanti. Iachini ha fatto un bel finale di stagione, ma se devo scegliere un allenatore prendo Spalletti. E’ un allenatore che costa, importante e che aiuta la società a fare la squadra. La società viola può spendere e ha già preso un calciatore importante come Amrabat: a quel punto la Fiorentina crescerebbe da sola, in modo naturale. Iachini è una persona seria, che ha lavorato in squadre senza troppe ambizioni in Serie A: ha fatto il suo dovere a Firenze. Commisso ha detto che vuole giocare per le coppe e per un club del genere è il minimo. Il mercato lo deve fare la società e non i procuratori: anche questo è un passo importante. La rosa gigliata ha reso meno di quella che ci si poteva aspettare: Ribery ha dato qualcosa in più, ma Chiesa ha deluso e anche Castrovilli ha fatto male nelle ultime partite. La Fiorentina non deve giocare per fare 45 punti, ma per arrivare nelle prime sette posizioni della classifica. Pradè? Non devo essere io a giudicarlo, ma Commisso e Barone in base al budget stanziato e agli acquisti fatti”.

0 0 vote Article Rating