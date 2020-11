Vitale: “Iachini? Un conto è giocare a Firenze, un altro allenare. Io prenderei Prandelli”

L’ex direttore generale dell’Empoli, Pino Vitale, ha parlato così dei temi di casa Fiorentina a RTV38: “Iachini? Un conto è aver giocato a Firenze, un altro allenare. Per me non andava confermato, Firenze voleva altro. Una squadra offensiva e in grado di proporre calcio, mentre la Fiorentina subisce e basta. Molti giocatori sono fuori ruolo: prima della partita contro la Roma la dirigenza doveva parlarsi e decidere cosa fare. Anche se vincesse a Parma, è comunque arrivato il momento di cambiare. Firenze non è contenta, io cambierei e prenderei Prandelli. Gli proporrei un accordo fino a fine stagione con dei premi importanti, tra cui anche la riconferma. Sono convinto che farebbe benissimo, è un ottimo allenatore. Molte colpe della riconferma di Iachini sono da dare a Commisso“.

