Vitale: “Italiano deve iniziare a guardarsi intorno, si può anche cambiare modulo. Mi dicono comandi lui, ma servirebbe un confronto tecnico con un dirigente”

Il dirigente Pino Vitale, ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv, ha parlato così dell’andamento viola: “Anche se la Fiorentina viene da due partite bruttissime, io sostengo che a Firenze ci sia un allenatore bravo e capace. Ma anche lui deve iniziare a guardarsi intorno. Perché oltre al solito 4-3-3, uno bravo, può proporre un altro gioco. Sicuramente se gli attaccanti non segnano, vanno saputi aspettare”.

Poi ha proseguito: “Mi dicono che all’interno dello spogliatoio comandi Italiano. Io non ritengo che sia una cosa giusta. Dovrebbe esserci qualcuno che parla con l’allenatore; non per mettere bocca sulla squadra. Ma anche per un confronto tecnico. Io in carriera ho avuto allenatori importanti, ma mai padri padroni”.