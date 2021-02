Vitale: “Kokorin è una scommessa che andava fatta a giugno. Biraghi è la grande delusione, ha fatto prendere un sacco di gol alla Fiorentina”

Il Direttore Sportivo Pino Vitale a Radio Bruno ha parlato anche del mercato della Fiorentina: “Kokorin? Per me era una scommessa che doveva essere fatta a giugno. Non si allenava da tempo, non conosce il nostro calcio e adesso un po’ di tempo ci vorrà. La grande delusione di quest’anno per me è Biraghi, non ha portato nulla ma anzi ha fatto prendere un sacco di gol. Prandelli dal canto suo sa di dover fare di più”.

0 0 vote Article Rating