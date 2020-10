Vitale: “La Fiorentina deve giocarsi un posto in Europa. Iachini? Nel calcio contano i risultati”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, ha parlato così a Lady Radio: “La Fiorentina ha un calendario favorevole prima della trasferta contro la Roma. Bisogna fare sei punti contro Spezia e Udinese, per guardare con più serenità al futuro. Commisso ha confermato Iachini, ma nel gioco del calcio contano i punti e i risultati. Anche per lui sarebbe importante vincere le prossime due partite: poi c’è la Coppa Italia e la sfida ai giallorossi. Per me la Fiorentina è una buona squadra: è vero che si è perso Chiesa, ma Callejon è ancora integro e può fare benissimo a Firenze. Io la vedo bene: non conosco Quarta, ma gioca titolare nell’Argentina e questo mi basta, visto che ha preso il posto a Otamendi. Chiesa? In un primo momento ero scettico sulla formula dell’affare, ma poi me l’hanno spiegata bene e sono d’accordo sulla bontà dell’operazione. 50 milioni tra due anni possono fare davvero comodo. Milik? Commisso potrebbe fare uno sforzo economico: il polacco è una sicurezza rispetto ai giovani attaccanti. La Fiorentina deve giocarsi un posto in Europa: se facesse bene nei prossimi nesi, a gennaio potrebbe usare il tesoretto per rinforzare la squadra in visto dello sprint finale”.

