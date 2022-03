Vitale: “La Fiorentina è ancora in lotta per l’Europa, così come per la finale di Coppa Italia. Carnesecchi? Vi dico la mia”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale, intervenuto a Radio Toscana, ha parlato di Fiorentina.

Queste le sue parole: “Se la Fiorentina avesse vinto, avrebbe fatto un grande passo in avanti. Invece la squadra non ce l’ha fatto, giocando non bene e gestendo in modo negativo il vantaggio. Detto questo, ci sono ancora tante partite e per me la Viola è ancora in lotta per l’Europa. Sottil? Lo stimo, Italiano cambia quasi sempre gli esterni d’attacco. Saponara ieri ha fatto male, ma rimane un giocatore importante per la Fiorentina”.

Continua così Vitale: “Guardiamo con fiducia al futuro, c’è ancora una partita da recuperare e può giocarsela con le romane per l’Europa. Non è finita neanche in Coppa Italia: la Juventus di ieri non ha fatto bene. Se la Fiorentina facesse la stessa prestazione di Bergamo, potrebbe ambire alla finale. Carnesecchi? Credo che se la Cremonese riuscirà a raggiungere la Serie A, possa rimanere lì in prestito per un’altra stagione”.