Vitale: “La partita di Parma non cambia nulla. Consiglio a Pradè? Ci sono anche le dimissioni, un direttore serve anche a questo”

L’ex dirigente Pino Vitale ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per la Fiorentina serviva un allenatore con il gioco propositivo non di attesa, la partita di Parma non cambia nulla. Io non avrei aspettato e avrei chiesto a Cesare Prandelli che è un maestro di calcio. A Firenze la gente vuole vedere un bel gioco e da un po’ di tempo non si vede. Un consiglio a Pradè? Prenderei posizione, ci sono anche le dimissioni, un direttore serve anche per questo, tanto mangia lo stesso e non si può lasciar stare come va l’acqua”.

