Vitale: “La presenza di Antognoni dà fastidio alla società. La gente vuole parlare con lui, non con Barone. Sensi? Si con clausola sulle presenze””

L’ex dirigente dell’Empoli Pino Vitale ha parlato su Lady Radio commentando la vicenda legata al futuro di Giancarlo Antognoni all’interno della Fiorentina e non solo:

“Il ruolo che è stato offerto a Giancarlo è una vergogna. E’ un intenditore di calcio e va sfruttato in questo. Il problema è che la sua presenza, sia alla vecchia proprietà che a quella di adesso, dà fastidio poiché porta via spazio dai giornali. La gente vuole parlare con lui, non con Barone”.

Burdisso? “Chi fa la prima squadra non può fare il settore giovanile. Che faccia bene solo la prima squadra. Conosce bene il mercato sudamericano, credo sia stato preso soprattutto per questo”.

Infine sul mercato? “Leggo che la Fiorentina è interessata a Sensi e in tanti storcono il naso per gli infortuni. Basterebbe inserire una clausola in base alle presenza, per sarebbe un calciatore da prendere. Però la Fiorentina deve cedere anche diversi calciatori.”