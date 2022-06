Vitale: “L’Empoli farà di tutto per tenere Zurkowski, ma alla Fiorentina suggerisco di riprenderlo. Fagioli mi piace molto, mentre Parisi…”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli da sempre molto addentro alle vicende della Fiorentina, ha toccato vari argomenti di casa viola a TWM Radio: “Vicario? Piace a tante squadra ma potrebbe restare e partire invece l’anno prossimo. L’Empoli farà di tutto in questa sessione per tenere Zurkowski. La scorsa stagione è stato uno dei migliori. Dall’altra parte la Fiorentina farebbe bene a riportarlo a casa, anche con la nazionale polacca si è mosso bene. Al momento balla un milione, poco più”.

Il dirigente ha poi spostato all’attenzione su due elementi che piacciono alla Fiorentina: “Un giovane che mi piace molto è Fagioli della Juventus, ha vinto il campionato a Cremona, ha visione di gioco. Penso che talvolta serva scommettere sui giovani che si sono messi in mostra in B. Parisi è un altro calciatore che ha fatto bene ed ha mercato. Ora serve calma da parte sua e della dirigenza, per decidere con cura il futuro”.