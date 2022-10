Vitale: “Mi sono imposta di essere forte. Si sente che l’aria è cambiata, la vicinanza di Commisso in prima persona ci fa bene”

Francesca Vitale non si è lasciata abbattere, nonostante la doppia rottura dei legamenti crociato e collaterale del ginocchio. E da quel 19 aprile ha iniziato il suo percorso, lungo ma di speranza, per ritrovare il campo al più presto. Di questo e altro ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina Femminile, ecco un estratto delle sue parole:

“Questa settimana non c’è il campionato ma io continuo ad allenarmi, così come sto facendo da aprile dal mio infortunio. Un percorso lungo e duro sia fisicamente che mentalmente ma ora sogno di rientrare: mi sono imposta di essere forte con me stessa e finalmente mi riunisco, anche se in parte, col gruppo”.

E ancora: “Si sente che l’aria è un po’ cambiata, ma è presto per dire dove potremo arrivare: c’è tanto potenziale e la squadra è in costruzione. Le vittorie sicuramente aiutano, soprattutto quelle importanti, e fanno morale. Qualche mese fa andavamo a Pomigliano sapendo di giocarci la salvezza o la retrocessione, quest’anno ci arriviamo con spirito e serenità. Loro sono una squadra ostica nonostante abbiano pochi punti”.

Infine sulla società: “La vicinanza del presidente, in prima persona, e di tutta la società è importante perché noi giocatrici sentiamo che il club crede molto nel progetto del femminile, e non solo nel maschile”.