Vitale: “Non è stato facile cambiare in corsa gli obiettivi, ma non ci meritavamo questo finale. Questa stagione mi ha insegnato tanto, non vedo l’ora di tornare”

La calciatrice della Fiorentina Femminile Francesca Vitale ha chiuso la stagione con un brutto infortunio al ginocchio, riportando le fratture di crociato e collaterale. Con un lungo post su Instagram ha espresso tutti i suoi sentimenti anche per il finale difficile della squadra di Panico. Ecco il suo pensiero:

“È finita un’altra stagione. Una stagione diversa, difficile ma che mi ha insegnato tanto.

Non è stato facile cambiare in corsa quelli che erano gli obiettivi ma siamo state brave a capire che non sempre le cose vanno come vorremmo.

Ci siamo guardate in faccia e ci siamo prese per mano. Siamo state più forti di tutto quello che c’era al di fuori, dalle parole, ai comportamenti, alle delusioni e alle continue batoste.

Sono felice di aver condiviso questo viaggio con voi, con persone che non hanno mollato neanche un secondo, con compagne che hanno lottato fino all’ultimo senza mai perdere le speranze.

Probabilmente non ci meritavamo questo finale e ne desideravamo uno completamente diverso ma sono certa che questa stagione ci ha cresciute, rafforzate e unite.

Grazie a chi c’è stata, a chi c’è e a chi ci sarà💜

È iniziato invece per me un percorso diverso e un po’ più lungo ma voglio continuare a pensare che sia un viaggio con me stessa e una possibilità per mettermi alla prova ogni giorno di più.

Ci vuole coraggio e tanta pazienza ma ogni piccolo passo avanti è un gradino in meno dell’intera montagna da scalare.

Non vedo l’ora di tornare“.