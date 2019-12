Vitale: “Pradè? I risultati parlano per lui, nel calcio si va spesso a simpatie. Corvino ha fatto peggio di Barabba”

L’ex dirigente sportivo Pino Vitale commenta a Radio Sportiva l’esonero del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella e altre dinamiche riguardanti presente e recente passato della società viola: “Esonero Montella? A me dispiace. Ho letto il suo commento ed ha ragione, le colpe non sono solo sue. Non l’avrei esonerato, ma a questo punto, prenderei Prandelli perché a Firenze ha fatto bene. Anche Iachini e Di Biagio hanno le loro esperienze. Spalletti? E’ coperto da un contratto importante, ma non è l’unico problema. Luciano non la prende una squadra così, non ha bisogno di rilanciarsi come gli altri allenatori di cui si sente parlare. L’obiettivo della Fiorentina è salvarsi. Pradè? Parlano i risultati per lui. Non sarà mica solo colpa di Montella. Nel calcio ci dovrebbe essere meritocrazia, invece spesso si va a simpatie… Sennò facciamo come con Corvino, che ha fatto peggio di Barabba. A cominciare da Zaniolo“. Di seguito il tweet dell’emittente radiofonica con alcune delle suddette dichiarazioni:

⚜️ @acffiorentina, #Vitale: “#Pradè? Parlano i risultati per lui. Non sarà mica solo colpa di @VMontella? Nel calcio ci dovrebbe essere meritocrazia, invece spesso si va a simpatie… Sennò facciamo come con #Corvino, che ha fatto peggio di Barabba. A cominciare da #Zaniolo“ — Radio Sportiva (@RadioSportiva) December 22, 2019