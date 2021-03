Vitale: “Prandelli ha sempre dato le dimissioni. Si è dimostrato innamorato e ha pensato agli interessi della Fiorentina”

Il noto dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto a Radio Bruno parlando delle dimissioni di Cesare Prandelli: “Sono rimasto dispiaciuto, poi guardando la lettera mi sono ricordato che Prandelli ha sempre dato le dimissioni. Ancora una volta Cesare si è dimostrato innamorato della maglia viola, bisognerebbe vivere dentro di lui per capirne le sensazioni. La lettera è stata stupenda sia per i giocatori, che per la società e per i giocatori”.

E ancora: “I calciatori ripartono sempre, Cesare ha pensato agli interessi del club. Iachini è abituato a queste situazioni e sicuramente la squadra farà il suo. Prandelli pensava di fare meglio, ora ha sentito questo malessere interno che è successo tante volte nel calcio”.