Vitale: “Prandelli il più adatto per la Fiorentina. Firenze si innamorerà un’altra volta di lui”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato a Lady Radio delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Prandelli? Penso che sia la persona più adatta per affrontare questo periodo difficile. E’ un maestro di calcio, conosce Firenze e la squadra: sono convinto che farà molto bene e i tifosi fiorentini si ricrederanno e si innamoreranno un’altra volta di Cesare. La sua Fiorentina giocherà a quattro in difesa, poi dal centrocampo in su tutto può succedere e Prandelli ha diverse alternative tra cui scegliere. Le responsabilità non possono essere soltanto degli allenatori, ma anche dei giocatori. Sono convinto che la Fiorentina farà un ottimo campionato, tornando sicuramente nella parte sinistra del campionato. Commisso? Non so con chi ce l’abbia della stampa di Firenze, sono tutti innamorati della Viola. Non vedo nemici tra i giornalisti. Si capisce dalle sue parole che dà fiducia a Pradé: se i risultati dovessero cambiare, si rivedrebbe anche il giudizio negativo che aleggia su di lui nell’ambiente”.