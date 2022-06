Vitale: “Servono rinforzi di spessore, credo che arriveranno. Italiano ha un contratto e lo onorerà”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno Toscana, in riferimento al calciomercato della Fiorentina: “Servono rinforzi di spessore, almeno quattro o cinque, a cominciare dal portiere. Non che Terracciano abbia fatto male, ma Vicario, Gollini e Carnesecchi sono nomi allettanti. Se la questione Torreira non sarà risolta, è necessario un centrocampista. E, secondo me, anche un centravanti”.

Sull’allenatore Vincenzo Italiano: “Ha fatto molto bene, vorrà delle garanzie. Ha un contratto e lo onorerà, in generale va bene di un anno perché i contratti lunghi non servono alle società. Con la qualificazione in Conference League arrivano buone risorse economiche”.