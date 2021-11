Vitale: “Vlahovic? 50 milioni in estate. Berardi ha 27 anni, e si rimette male sul mercato…”

L’ex dirigente dell’Empoli Pino Vitale ha parlato così a Radio Bruno: “Io penso che da Vlahovic in estate puoi prendere 50 milioni, se si tratta di 5 milioni in più o in meno deve tenerlo e puntare sul campionato. Prenderei Mayoral dalla Roma e un esterno”.

Su la possibilità di vedere Domenico Berardi con la maglia della Fiorentina ha aggiunto: “Si tratta di un calciatore importante. Ma ha 27 anni e non si rimette sul mercato, non credo che vorrà spenderci tanti soldi, a differenza dell’investimento importante fatto su Gonzalez che è giovane”.