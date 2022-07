Viti, la Fiorentina potrebbe entrare in scena: Un affare economicamente importante. Empoli sogna Zurkowski

Un giocatore dell’Empoli che ha mercato è il difensore Mattia Viti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo un forte interessamento dal Napoli, la Fiorentina potrebbe entrare in scena in caso di partenza di Nikola Milenkovic. Un affare che però sarà importante perché il Wolfsburg si è visto rispedire al mittente un’offerta da 12 milioni e adesso il Nizza propone 14 milioni per il suo cartellino.

Sempre in tema di rapporti con l’Empoli c’è l’obiettivo del rientro in rosa di Szymon Zurkowski, ora in ritiro con la Fiorentina e in fase di valutazione da parte di Vincenzo Italiano.