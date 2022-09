Viti, stoccatina alla Serie A: “In Francia il ritmo di gioco è più alto, in Italia c’è tanto possesso palla”

Mattia Viti, difensore del Nizza ex Empoli, accostato in passato anche alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport sul suo inizio in Ligue 1 e sulle differenze con l’Italia. Sentite cosa ha detto sulle caratteristiche dei due diversi campionati:

“La differenza maggiore tra la Ligue1 e la Serie A riguarda il ritmo, più alto in Francia. Quando il pallone va sugli attaccanti, sugli esterni, sistematicamente ti puntano. Io da difensore sto notando tanto gli uno contro uno, invece in Italia c’è più giro palla, più tatticismo”.