Vitor Hugo e Astori legati da quel numero 13: “Non ti dimenticherò mai. Per sempre vivo dentro di noi”

Il difensore brasiliano Vitor Hugo, attualmente al Trabzonspor in Turchia, ha commemorato Davide Astori, così come tanti altri ex compagni dell’ex capitano della Fiorentina. Il legame tra i due giocatori però ruota intorno ad uno scherzo del destino che difficilmente dimentichiamo a Firenze. Il gol contro il Benevento siglato da Vitor Hugo arrivò al minuto 13 (numero della maglia di Davide, ritirato da Fiorentina e Cagliari) nel lunch match, in cui l’orologio segnava le 13 in punto, da un giocatore che aveva la maglia numero 31 ed era proprio il sostituto in campo di Astori (che aveva 31 anni). Ed era anche la tredicesima partita di Vitor Hugo con la maglia della Fiorentina. Oggi attraverso Radio Bruno, l’ex viola ha dedicato un breve messaggio vocale per ricordare il suo grande amico ed ex capitano Davide Astori:

“Ci tenevo a ricordare con voi Davide, voglio ribadire che ovunque andrò non lo dimenticherò mai. Lui era nostro fratello e ci ha lasciato tanti buoni esempi da seguire, lo faremo. Per sempre vivrà dentro di noi”.