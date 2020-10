Vitor Hugo torna in Europa: la sua nuova squadra

Vitor Hugo, ex difensore della Fiorentina, è tornato in Europa. Il brasiliano, che ha giocato in riva all’Arno dal 2017 al 2019, ha lasciato ufficialmente il Palmeiras: la sua nuova squadra è il Trabzonspor, società turca con la quale ha firmato un contratto quadriennale.

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza’nın kulübümüze transferi konusunda, Brezilya’nın Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/QHk258WI1X — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 5, 2020