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Vitor Hugo torna in Europa: la sua nuova squadra


 | Pubblicato in: Calciomercato | 1 commento

Vitor Hugo, ex difensore della Fiorentina, è tornato in Europa. Il brasiliano, che ha giocato in riva all’Arno dal 2017 al 2019, ha lasciato ufficialmente il Palmeiras: la sua nuova squadra è il Trabzonspor, società turca con la quale ha firmato un contratto quadriennale.

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fapo78
fapo78
36 minuti fa

pareccho meglio di Ceccherini..

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