Vittoria per la Fiorentina Under 16, che mantiene saldamente la vetta e allunga le distanze

Vittoria fondamentale per la Fiorentina Under 16. I ragazzi di Marco Capparella sono i dominatori incontrastati del campionato e, oggi, avevano l’obiettivo di allungare ulteriormente le distanze con le inseguitrici. Quello con l’Empoli era uno scontro ‘diretto’: gli azzurri avrebbero potuto portarsi a -2, riaprendo il campionato.

Ma la Viola riesce a vincere anche a Monteboro, in rimonta: al gol di Menchetti risponde una doppietta di Maiorana per il definitivo 1-2. Adesso la Fiorentina è primissima in classifica: 28 punti su 30 disponibili (9 vittorie e 1 pareggio in 10 gare) e distacco con l’Empoli secondo di otto lunghezze.