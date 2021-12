Vittorie o sconfitte: la Fiorentina non conosce mezze misure. Chi fa come la squadra di Italiano in Europa?

Diciassette partite di campionato, due di Coppa Italia e nessun pareggio portato a casa: finora, infatti, la Fiorentina ha collezionato dodici vittorie e sette sconfitte, che le valgono il quinto posto in classifica e gli ottavi di finale in Coppa Italia. Un segnale di come l’approccio offensivo voluto da Vincenzo Italiano sia entrato in fretta nella testa dei giocatori.

Nei top 5 campionati europei non c’è nessuna squadra, oltre alla Fiorentina, che non ha ancora pareggiato. Andando a spulciare i campionati meno importanti, troviamo il Cluj (Romania), il Legia Versavia (Polonia) e i ceceni dell’Akhmat. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.