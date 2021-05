Vittorio Cecchi Gori: “Chi ha i soldi a Firenze non vuole esporsi perché la mia Fiorentina è stata lasciata fallire. Ora le squadre vengono comprate per visibilità”

L’ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori tramite La Nazione ha commentato così le parole del Presidente Commisso: “Può essere vero che chi in città ha i soldi non abbia voluto esporsi, ma secondo me c’è un motivo. La mia Fiorentina è stata lasciata fallire e si è lasciata alle spalle incertezze e paure. Una scia di dubbi. Il segno nel tessuto cittadino è rimasto netto. Vedo un calcio molto cambiato rispetto ai miei tempi. Ora le squadre vengono comprate per avere visibilità, la passione personale conta meno. Ci sono grandi gruppi finanziari, oppure personaggi che cercano di mettersi in mostra comprando società di fascia medio bassa”.