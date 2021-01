Vittorio Cecchi Gori e quella “bufala” sulla presunta fidanzata di…32 anni

Lo scoop sulla presunta fidanzata 32enne di Vittorio Cecchi Gori, un’aspirante attrice di origine cubana di nome Barbara ha tenuto banco sui giornali di gossip nei giorni scorsi. Peccato che nella storia del produttore cinematografico che si lega a una donna di 46 anni più giovane non ci sarebbe nulla di vero. È proprio Libero, che aveva diffuso la notizia, a smentire tutto. E’ stato precisato infatti che non ci sarebbe nessun fidanzamento in vista per l’ex Presidente della Fiorentina e che la donna ritratta nella foto è semplicemente una conoscente. La ragazza, si apprende, dovrebbe essere un’amica dei suoi collaboratori di casa e che lo scatto in fondo, è stato solo un innocente selfie.

