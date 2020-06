Vittorio Cecchi Gori può sorridere: Condannati due ex collaboratori che dovranno restituire all’ex presidente della Fiorentina 21 milioni di dollari!

La corte fallimentare di San José in California ha condannato due ex collaboratori dell’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori (Giovanni Nappi e Gabriel Israelovici) per aver defraudato le due società americane del Gruppo (Cecchi Gori USA e Cecchi Gori Pictures), attualmente in liquidazione negli Stati Uniti. I due sono stati condannati a restituire alle società del produttore toscano 21 milioni di dollari. Secondo quanto scrive globalist, la corte statunitense ha inoltre disposto la restituzione alle società Cecchi Gori di tutti gli asset che fraudolentemente erano stati sottratti e trasferiti a società di comodo. In particolare il marchio, i diritti su soggetti e sceneggiature ( tra i più’ rilevanti “ Ferrari”), nonché diritti di remake di capolavori come “ Il Sorpasso” e “ Seven” . Una buona notizia per la Cecchi Gori, il cui fondatore, Mario Cecchi Gori avrebbe compiuto 100 anni lo scorso marzo.

