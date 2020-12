Viva la sincerità, ma nel calcio contano i risultati. E se dovessimo tirare una linea ora…

La sincerità è una grande dote, forse una delle migliori di tutte. Va di pari passo con l’autocritica e con il saper ammettere di aver sbagliato. E a tal proposito e per sgomberare il campo da qualsiasi polemica pretestuosa, vorrei porgere le mie scuse ai lettori di Fiorentinanews.com e alla Fiorentina per aver riportato una notizia, in parte fallace; eravamo venuti a conoscenza della positività al Covid di Prandelli, rivelatasi vera, ma avevamo messo dentro nel discorso anche due giocatori. Un’indiscrezione che, stando ai tamponi fatti ieri, non è stata confermata da parte del club.

Ma il soggetto di questo articolo vuol essere un altro ed è il direttore sportivo viola Daniele Pradè, il quale è stato protagonista di una lunga intervista andata in onda su RTV38.

Autocritica e sincerità, questi sono tutti fattori che abbiamo potuto riscontrare nelle parole del dirigente gigliato. C’è la consapevolezza di aver sbagliato degli acquisti, di aver costruito un organico che ha delle lacune e di aver speso soldi, molti soldi, che però non hanno generato punti sul campo.

Riconosciuto però questo bisogna dire che il mondo del calcio, specie ad altissimi livelli, è un mondo spietato dove conta una cosa sola: fare risultato. E se dovessimo tirare una linea non c’è dubbio alcuno che Pradè dovrebbe essere relegato dietro alla lavagna, perché in un anno e mezzo purtroppo la Fiorentina non ha prodotto molto di buono. I giocatori che sono arrivati non hanno inciso sulle sorti della squadra, tranne il primo Ribery; già tre tecnici si sono avvicendati sulla panchina gigliata e non v’è ancora traccia di poter avere un ‘allenatore da progetto’. E a questo potremmo aggiungere anche altro ancora a questa lista negativa.

Pradè ha probabilmente a disposizione un’ultima prova d’appello per poter essere riconfermato anche per la prossima stagione. L’ultima prova d’appello è rappresentata dal prossimo mercato e, a ruota, il rendimento che terrà la squadra da qui fino alla fine della stagione. Il diesse si gioca tutto nei prossimi mesi e le grandi doti morali, in quel caso, conteranno poco o nulla.