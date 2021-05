Viviano a FN: “Gattuso tanta roba, la scelta migliore. Cragno alla Fiorentina? Sarei felicissimo, per lui è arrivato il momento del salto di qualità. Su Dragowski…”

La situazione portieri potrebbe essere un nodo importante da risolvere per la Fiorentina nel prossimo mercato, visto anche l’arrivo di Gattuso a Firenze. Per sapere qualcosa in più Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, attualmente in Turchia al Karagümrük.

Si parla di un possibile addio di Dragowski in estate, viste le offerte che arriveranno per lui e il differente tipo di estremo difensore che predilige Gattuso. Cosa ne pensa?

“Intanto bisogna vedere se veramente Gattuso ha fatto certe richieste alla società. A mio avviso Dragowski non è male con i piedi, fino a ora non ha mai trovato un allenatore che ha chiesto alla squadra la costruzione dal basso. Lo reputo comunque un buonissimo portiere“.

Alcune voci di mercato parlano dell’interessamento della società viola per Alessio Cragno, che tra l’altro è un tifoso viola come lei. Lo vedrebbe bene alla Fiorentina?

“Io e Alessio ci conosciamo. Lui è un bravissimo ragazzo e credo che per lui sia arrivato il momento di fare il salto di qualità. Con tutto il rispetto per Cagliari, che reputo una grande piazza. Non so se veramente ci sia una trattativa con la Fiorentina, ma se arrivasse a Firenze sarei felicissimo per lui e per la sua famiglia. Alessio è molto più calmo di me (ride ndr), ma sa quanto sia difficile giocare per una squadra della quale sei anche tifoso”.

Da pochi giorni Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Pensa che sia la scelta giusta per la società viola?

“Credo non potessero fare scelta migliore. Tanta roba. Ci siamo anche sentiti dopo l’ufficialità perché lo conobbi durante un ritiro insieme. Un uomo a posto, un grande allenatore con tanta esperienza. Credo sia l’ideale per una squadra che deve ripartire come la Fiorentina. Sono molto contento sia arrivato lui a Firenze“.

Quali sono i suoi programmi per il futuro?

“Ho appena rinnovato il mio contratto con il Karagümrük e qua mi trovo benissimo. Istanbul è una città meravigliosa. Al momento non ho in programma di ritornare in Italia“.