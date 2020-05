Viviano: “Adesso mi andrebbe bene anche fare il numero dodici”. Ma non sarà la Fiorentina l’ultima tappa della sua carriera

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Sportitalia in merito al suo futuro: “Fino a un paio d’anni fa avrei sicuramente detto no a un ruolo di vice, ma oggi non lo escluderei se trovassi una situazione che mi piace”. Troppo tardi, verrebbe da dire, visto che la Fiorentina ha già un secondo affidabile come Terracciano. Probabilmente Viviano avrebbe apprezzato concludere la carriera nella sua città, anche da riserva. Ma nel momento in cui la Fiorentina aveva bisogno, evidentemente aveva ancora voglia di essere protagonista. Cosa che poi non gli è riuscita, così che adesso si ritrova svincolato, nonostante un’età non certo proibitiva. Vedremo se qualcuno punterà sulla sua esperienza, ma una cosa è certa: quel finale romantico nella squadra del suo cuore non ci sarà.