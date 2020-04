Viviano: “Anche una partita con la maglia della Fiorentina addosso era il massimo che potessi raggiungere. Ero abbonato in Fiesole anche quando giocavo a Brescia”

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, su Casa Di Marzio, ha raccontato la sua esperienza in maglia viola. Per lui, grande tifoso gigliato, indossare quella casacca è stato un sogno: “Mia figlia si chiama Viola. Ho fatto dieci anni di partite sugli spalti, le vedevo tutte in casa e spesso andavo fuori. Sono partito dalle giovanili, ero abbonato in Fiesole anche quando giocavo a Brescia. Pensare di passare dalla curva al campo, era come se fossi finito in una dimensione parallela, nonostante a Firenze sia arrivato avendo alle spalle 250 partite. Ma il fatto di amare i colori viola non è stata una pressione, anche una partita con quella maglia era il massimo che potessi raggiungere”.