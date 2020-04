Viviano: “Conosco bene Chiesa, non ho mai percepito da parte sua voglia di lasciare Firenze. Se dovesse andarsene, non lo farà per soldi”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Casa Viola, trasmissione di Toscana Tv condotta da Lucia Petraroli: “Cinque cambi? Credo che sia una delle migliori proposte che ho sentito. Uno dei primi a farla è stato mister Ranieri. Se si vuole ripartire è ovvio che non lo si può fare dall’oggi al domani. Chiesa? Entrare nel soggettivo non è mai facile. Non credo che se Federico voglia andare via sia per i soldi. E’ difficile chiedere a lui di stare per sempre a Firenze. Conosco bene lui così come il padre Enrico: non ho mai sentito da parte sua la voglia di andare via, anche perchè è molto legato a Firenze. E’ giusto che scelga quel che è meglio per la sua carriera e potrebbe essere anche restare alla Fiorentina”.