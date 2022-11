Viviano: “Gli arbitri sono condizionati: prima di prendere decisioni contro le big, ci pensano dieci volte. Sudditanza? Siamo lì”

Il calciatore del Fatih Karagümrük ed ex Fiorentina Emiliano Viviano ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti, nella diretta del portale Twitch di Calciomercato.it. Al portiere non sono andati giù gli episodi accaduti in Milan-Fiorentina 2-1 di domenica scorsa. Ecco cosa ha detto: “Si vede che gli arbitri tendono a favorire le big, è una questione di equilibri. Funziona così”.

E prosegue: “Gli arbitri sanno benissimo che, contro le grandi squadre, possono incorrere in grandi conseguenze negative. Basta pensare al direttore di gara di Milan-Spezia, per lui è finita male. Prima di prendere una decisione contro le big, un arbitro ci pensa dieci volte. E devono farlo. Sudditanza? Non proprio, ma siamo lì“.