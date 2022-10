Viviano: “I gol che sono mancati contro la Lazio, la Fiorentina li ha fatti tutti contro gli Hearts. Preferisco…”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a calciomercato.it della squadra viola dopo la bella prestazione in Conference League contro gli Hearts. Queste le sue dichiarazioni:

“Al netto della partita della Lazio che non l’ho seguita, non ho mai visto giocare male la viola. I gol che sono mancati contro i biancocelesti li hai fatti tutti stasera (ride, ndr). Siamo primi per possesso nella trequarti avversaria, è un dato comunque importante. L’Hearts probabilmente non era un avversario adeguato, però l’anno scorso dietro Vlahovic per gol c’era Nico Gonzalez che ancora non hai mai avuto molto spazio a causa degli infortuni. Sono più contento se si crea anche se non si segna rispetto al non creare proprio”.